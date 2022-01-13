Фотофакт. Ольгинский мост в Пскове погрузился во мрак

18:28, 13 января 2022, ПАИ

Корреспонденты ПАИ обнаружили, что на Ольгинском мосту нет освещения. Сейчас мост освещается только фарами проезжающих машин. Причина, по которой погасли уличные фонари, пока неизвестна. Так же неизвестаен срок, в который освещение восстановят.