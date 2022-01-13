В Псковском районе сообщили о движении льда на Псковском озере
Сегодняшний тёплый день привёл к движению льда на Псковском озере, сообщили ПАИ в районной администрации.
Уважаемые жители и гости Псковского района, напоминаем вам, что в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, на территории муниципального образования действует запрет выхода людей на лёд водных объектов.
Убедительно просим вас соблюдать установленные запреты.
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