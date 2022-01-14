Первый канал подал апелляцию на иск Юрия Лозы за использование песни «Плот» в шоу «Голос»

23:06, 13 января 2022, ПАИ

Первый канал подал апелляцию с просьбой пересмотреть решение суда о выплате компенсации музыканту Юрию Лозе в размере 1 млн рублей за использование его песни «Плот» в эфире программы «Голос», пишет «Газета.ru». Кстати, песню исролняла конкурсантка из Пскова Алина Виардо.

«В суд поступила апелляционная жалоба Первого канала на решение по иску Лозы», – рассказали в Мосгорсуде.

В прошлом году Лоза обратился в суд с требованием взыскать с телеканала 4 млн руб. за нарушение авторских прав и 1 млн руб. за моральный вред. Лоза посчитал, что авторы кавера на его песню «Плот», который прозвучал в шоу «Голос», существенным образом испортили произведение, представив неприемлемую для создателя версию оригинала.