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Первый канал подал апелляцию на иск Юрия Лозы за использование песни «Плот» в шоу «Голос»

Первый канал подал апелляцию на иск Юрия Лозы. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Первый канал подал апелляцию с просьбой пересмотреть решение суда о выплате компенсации музыканту Юрию Лозе в размере 1 млн рублей за использование его песни «Плот» в эфире программы «Голос», пишет «Газета.ru». Кстати, песню исролняла конкурсантка из Пскова Алина Виардо.

«В суд поступила апелляционная жалоба Первого канала на решение по иску Лозы», – рассказали в Мосгорсуде.

В прошлом году Лоза обратился в суд с требованием взыскать с телеканала 4 млн руб. за нарушение авторских прав и 1 млн руб. за моральный вред. Лоза посчитал, что авторы кавера на его песню «Плот», который прозвучал в шоу «Голос», существенным образом испортили произведение, представив неприемлемую для создателя версию оригинала. 

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