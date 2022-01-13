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Происшествия

Два ремонтника погибли в результате падения лифта в московском отеле

«Президент-Отель» находится в ведении управделами президента России.


Двое ремонтников погибли в результате обрушения лифта в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

«По предварительным данным, проводился ремонт лифта, погибли двое рабочих», — уточнил собеседник агентства. В самой гостинице РИА Новости не подтвердили факт происшествия. Сотрудник ресепшена сообщил, что «пока информации нет».

«Президент-Отель», расположенный в центре Москвы, находится в ведении управделами президента.

«Интерфаксу» информированный источник сообщил, что это был самый конец рабочей смены. «Рабочие спускались после смены, когда лифт сорвался вниз. Кабину сейчас вскрывают», – сказал собеседник «Интерфакса».

На месте инцидента работают оперативные службы. Спасатели вскрывают кабину лифта. Обстоятельства происшествия выясняются.

 

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