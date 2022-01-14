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Не давать в долг и веселиться советует сегодня народный календарь

Васильев день наступил по народному календарю. Он отмечался в честь Василия Великого, известного также как Василий Кесарийский. Этот святитель в IV веке был архиепископом Кесарии Каппадокийской и прославился как богослов, автор множества проповедей и создатель идеи иконостаса.

На Руси святой получил неблагозвучное прозвище — Василий Свинятник. Под этим именем не подразумевалось ничего дурного.  В народе Василий считался покровителем свиней, и на праздник прежде всегда готовили блюда из свинины — жареного поросенка, вареные окорока и другие. В этот день крестьяне даже колядовать ходили со специальными присказками, прося под окнами: «Свинку да боровка выдай для Васильева вечерка»; «Кишку да ножки в верхнее окошко».

Говорили, что «Василий пополам Святки делит»: с 7 по 13 января праздновались «святые вечера», а с 14 по 19 — «страшные». В этот день девушки особенно рьяно гадали о замужестве.

Этот день считался очень важным с точки зрения его влияния на весь последующий год, поэтому его старались провести как можно веселее и сытнее.

Согласно приметам, в этот день в доме полагалось обязательно иметь денежный запас; в долг же не давали — чтобы не «отдать» свой достаток. Еще один обряд — засевание зерен — должен был способствовать урожайности; дети рассыпали зерна на пол, а старшая женщина в доме собирала их и хранила до посева.

Об урожае судили и по приметам. Снег или сильный мороз в этот день обещали плодородный год. Ясное звездное небо сулило урожай гороха и ягод, а вьюга — хороший сбор орехов.

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