Демонтирован памятник Минину и Пожарскому на Красной площади

07:26, 14 января 2022, ПАИ

Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади демонтировали с постамента для проведения реставрационных работ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного исторического музея.

«Сегодня произошло поистине историческое событие - самый опасный и ответственный момент реставрационных работ, связанный с отсоединением скульптурной группы от постамента, благополучно завершен. Теперь реставраторы приступают к детальному обследованию памятника и процессу реставрации», - процитировали в пресс-службе директора музея Алексея Левыкина.

Ранее в музее поясняли, что после сопоставления рисков, которым подвергнется памятник при различных вариантах организации работ, оптимальным решением признали устройство утепленного отапливаемого павильона непосредственно над постаментом. Его оборудование завершили в декабре 2021 года. Скульптурную группу перенесли на реставрационно-монтажный стол внутри павильона.

«В процессе реставрации будет удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведена реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов, замена каркаса плинта», - рассказали в музее.

Реставрацию планируют завершить к ноябрю 2022 года. Ее проводит Межобластное научно-реставрационное художественное управление. Стоимость работ составляет 55 млн рублей.