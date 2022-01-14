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Для чего в Порховском районе собирают шишки елей и сосен

Чьи в лесу шишки, знают работники Порховского лесопитомника. Фото: «Порховский вестник»

Зима – лучшее время для сбора урожая еловых или сосновых шишек. Урожай созревает не каждый год, сообщили газете «Порховский вестник» в лесопитомнике.

Дело в том, что обильное плодоношение хвойных деревьев наступает один раз в пять- шесть лет. Последний урожай семян хвойных пород деревьев в Порховском районе наблюдался зимой 2013-2014 годов. Результаты проведённых специалистами КУ «Порховское лесничество» летом 2021 года обследований лесосеменных плантаций подтвердили наличие, сохранность шишек и ожидаемую урожайность семян в местах сбора.

Заместитель руководителя КУ «Порховское лесничество» Сергей Гаврилов рассказал, что государственному автономному учреждению (ГАУ) Псковской области «Псковский лесопитомник» доведено государственное задание по заготовке ста двадцати килограммов лесосеменного сырья на зимний период 2021-2022 годов. Этот объём семян будет направлен на обеспечение семенным фондом потребностей лесовосстановления Псковской области на семь лет вперёд.

Сбор шишек – пора достаточно напряжённая и трудоёмкая, так как процесс слабо механизирован и требует много ручного труда. При этом сроки достаточно сжатые, и со сбором надо успевать в первой половине зимы, иначе запоздание грозит раскрытием шишек и большой потерей лучших семян. Семенной материал хвойных пород собирают на участках, где насаждения достигли 40-45-летнего возраста. Заготовка шишек будет происходить на лесосеменных участках в Полоное с плантаций, расположенных в 317-м квартале Порховского лесничества.

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