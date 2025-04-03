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Общество

О развитии гидрометеослужбы региона рассказала Тала Нещадимова Михаилу Ведерникову

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с руководителем Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талой Нещадимовой сегодня, 3 апреля. На встрече обсуждались вопросы развития гидрометеорологической службы региона, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Тала Нещадимова доложила о результатах работы гидрометцентра в прошлом году и о перспективах и планах работы на предстоящий период.

В прошлом году команда учреждения в штатном режиме проводила гидрометеорологическое обеспечение работ по предупреждению ЧС в периоды ледохода и паводков, палов травы, лесных пожаров.

«В среднем точность наших прогнозов – от 95 до 98 %, что соответствует оценке Росгидромета на уровне «отлично». Наши специалисты также эффективно предупреждают о неблагоприятных и опасных погодных условиях», – отметила Тала Нещадимова.

По её словам, в 2024 году было зафиксировано восемь опасных метеорологических явлений и почти 270 неблагоприятных. Особенно часто наблюдались усиление ветра, заморозки и налипание мокрого снега.

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