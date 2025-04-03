День беременных проведут в великолукском роддоме

22:06, 03 апреля 2025, ПАИ

В великолукском роддоме, который теперь является филиалом Псковского клинического перинатального центра, впервые отпразднуют Всероссийского дня беременных. Мероприятие пройдёт 7 апреля, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Вас ждут уютная и тёплая атмосфера, приятные сюрпризы и интересная программа. Участие в мероприятии примет заведующая филиалом Надежда Ксенофонтова», – отметили организаторы.

В программе мероприятия – конкурсы, мастер-класс по изготовлению открытки с УЗИ, фотосессия на память, чаепитие и подарки.

Записаться на праздничное мероприятие можно по телефону +7-953-230-36-04. Количество мест ограничено.

Ранее сообщалось, что в Псковском клиническом перинатальном центре в марте появилось на свет 252 новорождённых. Родилось 126 девочек и 126 мальчиков.