Работы по благоустройству парка в Пушкинских Горах начались в рамках ФКГС

21:44, 03 апреля 2025, ПАИ

Начаты работы по благоустройству парка на улице Садовой в Пушкинских Горах, который был выбран победителем конкурсного отбора федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году в результате общественного голосования. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На территории парка планируется выложить пешеходные дорожки из брусчатки, установить новые скамейки и урны, появится новое освещение.

«С главой администрации городского поселения «Пушкиногорье» Александром Афанасьевым смогли убедиться, что подрядчик начал кронирование деревьев, убирает больные суки, облагораживает территорию вокруг бюста А. С. Пушкина, демонтирует старые бордюры, расчищая пространство», – отметила Оксана Филиппова.

В этом году онлайн-голосование за благоустройство территорий в 2026 году пройдёт с 21 апреля по 12 июня.

Оксана Филиппова также отметила, что за последние годы благодаря активности пушкиногорцев в районном центре появились территории, благоустроенные в рамках федерального проекта.

«Очень важно, чтобы в голосовании приняло участие как можно больше граждан, ведь федеральный проект ФКГС национального проекта «Инфраструктура для жизни» реализуется с учётом мнения людей, которые проживают на конкретной территории. Активное участие в предстоящем голосовании – это возможность благоустроить ещё одно общественное пространство, которое будет радовать пушкиногорцев и гостей района», – подчеркнула глава муниципалитета.

Ранее сообщалось, что всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» пройдёт с 21 апреля по 12 июня во всех муниципальных образованиях Псковской области.