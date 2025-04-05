О вреде вейпов и причинах их популярности рассказали псковской молодёжи

19:56, 03 апреля 2025, ПАИ

Заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Гайдук поделилась информацией с молодёжью из центра «Воин» о вреде вейпов и причинах их популярности. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Она подробно рассказала, как пристрастие к этим химическим веществам может негативно повлиять на жизнь подростков и их здоровье.

Далее участники лекции обсудили, как избежать соблазна попробовать вейп и не столкнуться с этой привычкой.