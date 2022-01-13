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На чемпионате Европы по фигурному катанию российские спортивные пары заняли весь пьедестал

Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили мировой рекорд на ЧЕ по фигурному катанию. Фото: EPA/Vostock-photo

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграла золото проходящего в Таллине чемпионата Европы в соревновании спортивных пар, сообщило агентство Interfax.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы они заработали 239,82 балла. Это новый мировой рекорд. Предыдущий был установлен в ходе этого же чемпионата и продержался несколько минут: Евгения Тарасова и Владимир Морозов заработали 236,43 балла. До этого в 2019 году рекорд планеты на чемпионате мира установила пара из Китая Суй Вэньцзинь и Хань Цунь (234,84 балла).

Тарасова и Морозов на чемпионате Европы в Таллине заработали в итоге серебро, а обладателями бронзы стали ещё двое представителей России – Александра Волкова и Дмитрий Морозов (227,23 балла).

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