Губернатор Псковской области: Мы на пороге новой волны коронавируса

08:49, 14 января 2022, ПАИ

«После праздников статистика заболеваемости пошла вверх. Очевидно, что мы на пороге новой волны коронавируса», - написал в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По состоянию на 13 января подтверждено ещё 111 случаев заражений коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в марте 2020 года в регионе заразились 72 615 человек. Выздоровели 55 человек, всего - 68 734 человека.

Среди умерших - 8 человек, всего скончались 1 334 человека.