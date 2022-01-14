До +3 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:03, 14 января 2022, ПАИ

14 января в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, сообщает Псковский гидрометцентр. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений умеренный, местами порывистый. Температура днем 0...+3 градуса.

В Пскове небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Температура днем +1...+3 градуса. В Великих Луках днем умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Температура днем 0...+2 градуса.