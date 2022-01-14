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Общество

Более 270 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от коронавируса

Первым компонентом привились 270 413 псковичей, 1 241 человек сделал укол 13 января. Полный курс вакцинации прошли 270 266 человек, 1 297 - 13 января. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ревакцинировано 31 872 человека, в том числе 42 за минувший день.

Израсходовано 83% от поступившей в регион вакцины.

«Сейчас особенно важно чётко и неукоснительно соблюдать все требования безопасности, вакцинироваться и ревакцинироваться», - подчеркнул глава региона.

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