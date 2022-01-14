Авиарейс Москва – Псков из-за замены самолёта задержался на шесть часов
Авиарейс Москва – Псков задержан из-за замены воздушного судна, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Вылет самолета авиарейса Москва – Псков задержался на 6 часов 15 минут из-за замены воздушного судна. В 4:50 самолёт вылетел из аэропорта Внуково и успешно приземлился в Пскове, уточнил директор псковского аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов.
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