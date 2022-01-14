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Общество

В Пскове открыли памятник Петру I

Церемония открытия памятника Петру I состоялась 14 января у здания областной прокуратуры в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В основание монумента под звуки гимна была заложена капсула с посланием для будущего поколения правоохранителей. В неё положат фотографии с процессом создания памятника и флешку с фильмом о прокуратуре. Капсулу времени извлекут через 50 лет, откроют её сотрудники прокуратуры.

Участников мероприятия приветствовал прокурор Псковской области Иван Грибов. Он поблагодарил скульпторов, которые за короткое время смогли воплотить в жизнь идею. «Памятник получился красивым и даёт возможность отдать дань Петру I», - добавил Грибов.

Также приветственное слово от имени губернатора сказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, которая поздравила прокуратуру.

Глава администрации Пскова Борис Елкин подчеркнул, что Пётр I бывал в Пскове и оставил свою историю, вложив часть себя в историю области.

«Сотрудники прокуратуры тоже не малую часть работы сделали для области, делают город лучше, - добавил Елкин. – Надеюсь, что наше сотрудничество будет обоюдным».

Скульптор Антон Гордиенко рассказал, что создавать памятник для него было большой честью, и прочитал стихотворения Александра Пушкина о Петре I.

За основу монумента был взят «Медный всадник» известного французского скульптора Этьена Фальконе. Монумент выполнен из арт-бетона и покрыт бронзой.

Памятник Петру I установлен на территории областной прокуратуры на улице Плехановской посад, его строительство приурочено к 300-летию прокуратуры России. Основателем прокуратуры как органа надзора за соблюдением законности в России является Петр I, именно он 12 января 1722 года издал указ об учреждении нового государственного института.

Напомним, отливать памятник начали в конце прошлого года. В видеосюжете ПАИ смотрите, как памятник российскому императору готовился к открытию.

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