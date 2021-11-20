Видео: Первый пошёл — в Пскове к открытию готовится памятник российскому императору

10:46, 20 ноября 2021, ПАИ

Памятник Петру I скоро появится возле здания областной прокуратуры в Пскове. Накануне 300-летия ведомства, которое в соответствии с указом президента будет отмечаться 12 января, над скульптурой первого российского императора работают мастера из Москвы. Монумент включает двухметровую фигуру царя и основание в виде камня, на котором закреплён текст петровского указа о создании прокуратуры.

Это будет первый памятник Петру Первому в Пскове, при этом имя императора тесно связано с историей города.

Корреспондент ПАИ попытался узнать секрет изготовления арт-бетона, из которого вылеплен царь, и нашёл в Пскове древний артефакт, к которому Пётр Первый приложил руку лично.