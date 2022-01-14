Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Циклон «Эльза» принесёт в Псковскую область порывистый ветер и снег с дождём

Циклон «Эльза» с сильным ветром до 18 метров в секунду и снегом с дождём идёт на Псковскую область, сообщается в Telegram-канале Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

Осадки будут сопровождаться колебаниями температуры в районе нуля градусов. Эти условия способствуют образованию льда на проводах.

110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Прогнозируется, что неблагоприятная погода сохранится до вечера 14 января.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

14 января 2022

1340 человек умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии
14 января 2022

Правительство отложило рассмотрение второго чтения законопроекта о QR-кодах
14 января 2022

Циклоническая депрессия прорвалась в Псковскую область
14 января 2022

Тёплая погода ждёт псковичей на Крещение
14 января 2022

Почти 300 млн рублей получила Псковская область для выплаты социальных пособий
14 января 2022

33 школы в Псковской области капитально отремонтируют в 2022 году
14 января 2022

Более 12 млн рублей потратили на благоустройство Красногородского района
14 января 2022

Проект, который открыт для всех: советник ректора о создании «Точки кипения» на базе ПсковГУ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...