Циклон «Эльза» принесёт в Псковскую область порывистый ветер и снег с дождём

09:38, 14 января 2022, ПАИ

Циклон «Эльза» с сильным ветром до 18 метров в секунду и снегом с дождём идёт на Псковскую область, сообщается в Telegram-канале Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

Осадки будут сопровождаться колебаниями температуры в районе нуля градусов. Эти условия способствуют образованию льда на проводах.

110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Прогнозируется, что неблагоприятная погода сохранится до вечера 14 января.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.