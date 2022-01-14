Более 320 млн человек в мире заразились COVID-19

09:41, 14 января 2022, ПАИ

По состоянию на утро 14 января в мире зарегистрировано 320 971 027 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 539 350 человек. Количество выздоровевших – 264 119 400.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 65 236 475. В этой стране от коронавируса умерло 869 212 человек, выздоровело – 42 911 490.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 723 305 человек, 9 784 348 пациентов выздоровело, 319 172 – умерло.