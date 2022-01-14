Как переносят коронавирус вакцинированные псковичи, рассказала врач Алина Корф

09:41, 14 января 2022, ПАИ

Как переносят COVID-19 привитые пациенты, рассказала врач Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф. Об этом пишет «Псковская правда».

«Сведения о вакцинации - обязательная, важная и необходимая часть при сборе эпидемиологического анамнеза», - подчеркнула Алина Корф, уточнив, что псковичи в большинстве привиты «Спутником V». Вакцинированные пациенты переносят болезнь в легкой или среднетяжёлой форме.

«Тяжёлое и осложнённое течение наблюдается в основном у пациентов из групп риска с хроническими заболеваниями, которые отягощают течение COVID-19. Такие пациенты, как правило, боятся вакцинироваться, хотя им прививка показана в первую очередь», - отметила врач.

По её словам, пациенты, привитые иностранными вакцинами, ей практически не встречаются: «Наша страна создала эффективную и действующую вакцину, да и людей, выезжающих за границу вакцинироваться в период пандемии, мало. Эти факторы усложняют возможность объективно сравнивать разные вакцины. Эффективность вакцин лучше оценивать согласно данным клинических испытаний, а не личного опыта, так как выводы могут быть не совсем объективными. По официальным данным, эффективность «Спутника V» составляет 97,6%».