Пункт весогабаритного контроля транспортных средств установили в Стругокрасненском районе

09:44, 14 января 2022, ПАИ

Пункт весогабаритного контроля транспортных средств установили в Стругокрасненском районе на трассе Лудони - Павы - Боровичи по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Пункт весогабаритного контроля состоит из устройства передачи данных, шкафа управления и автоматики, а также программного обеспечения. Специальные датчики встраиваются в дорожное полотно.

Сейчас пункт весогабаритного контроля работает в тестовом режиме. Средства в размере более 48 млн рублей выделены из регионального бюджета.