Об изменении веса при COVID-19 рассказал медэксперт

09:58, 14 января 2022, ПАИ

У перенесших коронавирус пациентов может заметно меняться вес: они могут его стремительно набирать либо терять. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Юрий Потешкин, пишет газета «Известия».

По его словам, набирают вес из-за снижения физической активности и по причине употребления пациентами большого количества жиров во время болезни.

«Это в целом типично для любых заболеваний, когда человек пытается, во-первых, получить положительные эмоции от вкусной еды и, во-вторых, запастись энергией. Набрать вес можно очень по-разному. Всё индивидуально, но, думаю, до 10–15% от массы тела можно набрать, если будет значительная перемена в питании», - отметил эксперт.

Потешкин подчеркнул, что если COVID-19 перенесен в легкой форме и человек поправился лишь немного, то примерно за месяц можно привести себя в форму.

«Если вес снизился не катастрофически, паниковать не нужно, необходимо питаться (во время острой фазы болезни. — Ред.) простыми вещами в минимальном количестве — длинными углеводами, белками, чтобы просто была энергия», - рекомендовал Потешкин.