Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Об изменении веса при COVID-19 рассказал медэксперт

У перенесших коронавирус пациентов может заметно меняться вес: они могут его стремительно набирать либо терять. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Юрий Потешкин, пишет газета «Известия».

По его словам, набирают вес из-за снижения физической активности и по причине употребления пациентами большого количества жиров во время болезни.

«Это в целом типично для любых заболеваний, когда человек пытается, во-первых, получить положительные эмоции от вкусной еды и, во-вторых, запастись энергией. Набрать вес можно очень по-разному. Всё индивидуально, но, думаю, до 10–15% от массы тела можно набрать, если будет значительная перемена в питании», - отметил эксперт.

Потешкин подчеркнул, что если COVID-19 перенесен в легкой форме и человек поправился лишь немного, то примерно за месяц можно привести себя в форму.

«Если вес снизился не катастрофически, паниковать не нужно, необходимо питаться (во время острой фазы болезни. — Ред.) простыми вещами в минимальном количестве — длинными углеводами, белками, чтобы просто была энергия», - рекомендовал Потешкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

11 января 2022

Мировые цены на продовольствие выросли за год более чем на 28%
10 января 2022

Российские нувориши купили в 2021 году рекордное количество автомобилей Rolls-Royce
10 января 2022

В Словении отменили этап Кубка мира по лыжным гонкам из-за коронавируса
10 января 2022

Звонки из Казахстана будут бесплатными в период режима ЧП
10 января 2022

Из аэропорта Минска уволили 40% инженерного и руководящего состава
10 января 2022

Даню Милохина не впустили на Украину
09 января 2022

Учёный заявил, что человечество ждёт шестая волна массового вымирания
09 января 2022

Израиль открыл границы для вакцинированных «Спутником V»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...