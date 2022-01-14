Просторный одноэтажный коттедж предлагают псковичам в посёлке «Малая Родина»

13:45, 14 января 2022, ПАИ

«Псковжилстрой» предлагает просторный одноэтажный коттедж в посёлке «Малая Родина».

Площадь дома составляет 123,1 квадратного метра, участок 6,26 сотки. К дому подведено индивидуальное отопление, есть все необходимые городские коммуникации – электроэнергия, вода, канализация, газ. Стены оштукатурены, выполнена стяжка пола, установлены пластиковые окна, металлическая входная дверь.

Свободные планировки дают возможность организовать пространства в соответствии с вашими личными пожеланиями. Коттедж уже готов к продаже по цене 5 557 500 рублей.

Расположение коттеджного посёлка удобно, поскольку он находится практически в черте города – рядом торговый центр, гипермаркеты, кинотеатр, рестораны и развитая инфраструктура.

По дополнительным вопросам обращаться по телефону +7(8112) 201-222 или по адресу: г. Псков, улица Карла Маркса, 42.