Просторный одноэтажный коттедж предлагают псковичам в посёлке «Малая Родина»
«Псковжилстрой» предлагает просторный одноэтажный коттедж в посёлке «Малая Родина».
Площадь дома составляет 123,1 квадратного метра, участок 6,26 сотки. К дому подведено индивидуальное отопление, есть все необходимые городские коммуникации – электроэнергия, вода, канализация, газ. Стены оштукатурены, выполнена стяжка пола, установлены пластиковые окна, металлическая входная дверь.
Свободные планировки дают возможность организовать пространства в соответствии с вашими личными пожеланиями. Коттедж уже готов к продаже по цене 5 557 500 рублей.
Расположение коттеджного посёлка удобно, поскольку он находится практически в черте города – рядом торговый центр, гипермаркеты, кинотеатр, рестораны и развитая инфраструктура.
По дополнительным вопросам обращаться по телефону +7(8112) 201-222 или по адресу: г. Псков, улица Карла Маркса, 42.
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