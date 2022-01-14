Более 730 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

10:11, 14 января 2022, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 456 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 730 619, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 72 615 человек, 68 734 пациента выздоровели, 1 334 человека умерли.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.