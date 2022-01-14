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Общество

За продажу наркотиков житель Дедовичского района отправится в колонию

В Дедовичском районе местного жителя приговорили к тюремному сроку за продажу наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области в Telegram.

7 сентября 2021 года у мужчины возле стадиона купил 0,13 грамма наркотиков сотрудник правоохранительных органов в рамках операции «Проверочная закупка». Подсудимый продал производное N-метилэфедрона за 1200 рублей. Позже мужчина признался в преступлении, пояснив, что сам он несколько лет употребляет вещества, заказанные в интернете и хранившиеся дома. Но наркотики, по его словам, он не продавал до тех пор, пока 7 сентября ему не позвонил «хороший знакомый», который все-таки уговорил его.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Мужчине назначено наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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