Более 12 млн рублей потратили на благоустройство Красногородского района

10:30, 14 января 2022, ПАИ

Красногородский район получил 12,1 млн рублей, которые позволили привести в порядок отдельные пространства и модернизировать образовательные учреждения. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

В частности, на эту сумму провели благоустройство площади Анны Никандровой, восстановили памятник. Отремонтировали и заасфальтировали пять дворов (до этого во дворах не было асфальтового покрытия, да и в целом они никогда нормально не ремонтировались), рассказал губернатор.

По нацпроекту «Культура» районная администрация купила автоклуб, который уже выезжал в четыре населённых пункта на дни деревень. Около 200 человек стали участниками концертов и проводимых культурных мероприятий.

Благодаря проекту «Успех каждого ребёнка» в Красногородском Доме детского творчества открыты новые кружки робототехники и туристско-краеведческий кружок (для него закупили палатки, рюкзаки, тент, котелки, спальные мешки, фотоаппарат). «Теперь дети смогут с комфортом ходить в походы и изучать родные места!» – подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, специальная школа-интернат для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья «Агрошкола» получила ноутбуки, звуковые колонки, интерактивную панель и наборы для рисования.

«Наша задача – обеспечить равный доступ детей ко всем современным программам дополнительного образования, выявить и поддержать юные таланты, помочь найти профессию по душе. Надеюсь, в районе всё полученное оборудование будет максимально задействовано для этих целей!» – заключил губернатор.