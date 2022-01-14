В Пскове приступили к перекладке сетей горячего водоснабжения с металла на пластик

10:40, 14 января 2022, ПАИ

Псковские теплосети в своём Instagram-аккаунте рассказали о начале работ по перекладке сетей горячего водоснабжения с металла на пластик.

14 января работы проводились в Военном городке. По плану специалистов – переложить сегодня 156 метров трубы. «В подвалах время идёт несколько иначе, там жарко, пыльно, душно, иногда даже встречаются всякие животные и насекомые, скажем честно, не самая приятная компания», - отметили теплосети.

Ремонтная служба предприятия разделилась на два звена, одна приваривает к металлическим трубам фиксаторы для пластиковых труб. При нагревании трубы становятся мягкими и эластичными, увеличиваются в размерах, возникают провисы, что способствует более быстрому выходу их из строя.

Второе звено занимается непосредственной спайкой труб и их разносом по будущим местам дислокации.