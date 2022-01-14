33 школы в Псковской области капитально отремонтируют в 2022 году

10:41, 14 января 2022, ПАИ

В этом году в Псковской области капитально отремонтируют 33 школы. Ремонты проведут по программе «Модернизация школьных систем образования». В общей сложности в них обучаются порядка 14 тысяч псковичей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Средства в размере 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на эти цели уже поступили в регион, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Помимо капитального ремонта помещений обновят и материально-техническую базу учебных учреждений.

Министерство просвещения РФ полностью одобрило заявку региона на проведение в 2022 году модернизации образовательных учреждений. Программа капремонта школ инициирована президентом РФ Владимиром Путиным и поддержана партией «Единая Россия». Она будет действовать до 2026 года, предполагается ежегодное выделение финансирования на проведение работ. Михаил Ведерников ранее отмечал, что регион и в дальнейшем готов подавать заявки для проведения капремонта школ.