Тёплая погода ждёт псковичей на Крещение

10:50, 14 января 2022, ПАИ

До 19 января в Псковской области ожидается неустойчивая погода, сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, погода в ближайшие 5-6 дней будет неустойчивой, ожидаются смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью прогнозируются небольшие минусовые температуры с периодическим понижением. «Ощутимые морозы, которые мы почувствуем в воздухе, до -8...-7, будут в ночь с 15 на 16 января. Затем опять будут температуры, близкие к нулю, либо слабоположительные. Переход на минусовые температуры небольшой интенсивности, но устойчивые, ожидаем после Крещения», - рассказала Тала Нещадимова.

Если говорить о неблагоприятных явлениях, уточнила она, мокро-зимнюю погоду со смешанными температурами будут сопровождать гололед и гололедица.

Также периодически ожидается усиление ветра до умеренного, в отдельные дни, возможно, до сильного. «Предупреждение синоптики составляют за 2-6 часов до начала явления, поэтому нужно отслеживать в СМИ», - добавила Тала Нещадимова.