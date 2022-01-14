Циклоническая депрессия прорвалась в Псковскую область

10:52, 14 января 2022, ПАИ

Потепление - это норма для Псковской области в зимний период. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Определяющим у нас является западно-восточный перенос. Лишь в определенные периоды лета и зимы устанавливаются антициклоны, которые приносят морозы и солнце зимой, жару и солнце - летом. Летом эти антициклоны стоят без конвективных явлений, у нас просто жарко и сухо, нет ни гроз, ни дождей, которые тоже обеспечивает западно-восточный перенос», - пояснила Тала Нещадимова.

Она уточнила, что сейчас в регион через все области повышенного давления прорвалась циклоническая депрессия, такие циклоны и дают установившуюся в данный момент погоду. «При прояснениях в тыловой части циклона у нас холодает — там формируются небольшие гребни повышенного давления, и затем следующие фронтальные разделы приносят осадки», - добавила Тала Нещадимова.