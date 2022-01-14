Почти 300 млн рублей получила Псковская область для выплаты социальных пособий

10:47, 14 января 2022, ПАИ

Псковская область получила финансирование в размере 298,4 млн рублей для выплаты социальных пособий. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона уточнил, что эти средства направят на осуществление ежемесячных выплат детям в возрасте от трёх до семи лет, на третьего ребёнка или последующих детей, в связи с рождением первого ребёнка, пособий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.

Денежные средства уже направлены в органы социальной защиты городов и районов. «Так как на зачисление на счета граждан требуется два-три дня, жители получат пособия на следующей неделе», – пояснил Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что нормативный срок зачисления средств на счета граждан – не позднее 30 числа месяца. «Администрация области всегда старается сделать это раньше и как можно быстрее, но средства всегда поступают по-разному», – добавил Михаил Ведерников.