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Общество

Около 800 соотечественников перебрались в Псковскую область из-за границы

В 2021 году в Псковскую область переехали около 800 соотечественников, проживающих за рубежом, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по труду и занятости. Из них 276 — участники государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения», в рамках которой и осуществляется оказание содействия добровольному переселению. Из числа прибывших в 2021 году — 540 соотечественников трудоспособного возраста.

Дополнительную социальную поддержку участники государственной программы и члены их семей получают в учреждениях службы занятости области. Они могут рассчитывать на такие меры поддержки, как компенсация затрат на прохождение медосвидетельствования для получения разрешения на временное проживание; возмещение затрат на профессиональное обучение новым специальностям, востребованным на территории области, а также компенсация части стоимости найма (аренды) жилья. Кроме того, участникам госпрограммы и членам их семей осуществляется выплата материальной помощи, единовременного пособия на обустройство переселенцам-старообрядцам, а также компенсация стоимости сертификата врача. Около 80% прибывших в регион участников госпрограммы имеют среднее профессиональное и высшее образование.

Более 90 соотечественников, прибывших в прошлом году, имеют собственное жилье или проживают в квартирах, предоставленных организациями области. Большая часть — арендуют жилье или находятся у родственников.

Всего с 2010 года — с момента запуска программы — в Псковскую область на постоянное место жительства прибыло более 10,6 тысячи участников госпрограммы и членов их семей. Среди них — около 160 врачей и 180 других медицинских работников, более 230 педагогов и около 240 инженеров, более 300 индивидуальных предпринимателей. За время реализации государственной программы на территорию Псковской области переселились соотечественники более чем из 20 стран (страны СНГ, Балтии, Германии и другие).

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