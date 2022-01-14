Находившегося в розыске мужчину задержали в Пскове

10:54, 14 января 2022, ПАИ

В Пскове задержали мужчину, находившегося в розыске, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

14 января в 21:21 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали молодого человека, который совершил кражу из магазина. 19-летний мужчина, находясь в магазине на улице Коммунальной, украл 2,5 килограмма сыра стоимостью 3 726 рублей.

Правонарушителя заметил персонал, который нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

При установлении личности гражданина выяснилось, что он находится в розыске за уклонение от исполнения наказания. По данному факту проводится проверка.