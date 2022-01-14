Мужчина пострадал в результате ДТП в Псковском районе

10:55, 14 января 2022, ПАИ

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Один человек пострадал в результате ДТП в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 14 января около 6:50 на 33-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель.

36-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta на прямом участке дороги не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП водитель пострадал, для осмотра его доставили в больницу, вопрос с госпитализацией решается.