Мужчина пострадал в результате ДТП в Псковском районе
Один человек пострадал в результате ДТП в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Авария произошла 14 января около 6:50 на 33-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель.
36-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta на прямом участке дороги не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП водитель пострадал, для осмотра его доставили в больницу, вопрос с госпитализацией решается.
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