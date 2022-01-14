В Минздраве назвали пустым занятием измерение антител к COVID-19
Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал измерение антител к коронавирусу пустым занятием, сообщает РБК.
«Измерение антител и принятие решения, прививаться или нет, исходя из этого, к сожалению, не имеет под собой научных оснований», – отметил специалист.
Владимир Чуланов подчеркнул, что самое правильное решение – вакцинироваться в соответствии с рекомендациями Минздрава через полгода. «В этом случае мы достигнем максимального результата – и индивидуального, и популяционного… А определять количество антител – пустое занятие с точки зрения принятия решения о вакцинации», – заключил он.
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