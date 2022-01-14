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Происшествия

Двое мужчин похитили 4 тонны рельсов в Пыталово

В Псковской области сотрудники транспортной полиции задержали двух мужчин за тайное хищение рельсов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Установлено, что мужчины в течение нескольких дней похитили 19 отрезков рельсов в районе станции Пыталово на общую сумму около 60 тыс. рублей. Похищенное злоумышленники вывезли на грузовом автомобиле. Общий вес украденного имущества составил более 4 тонн.

В преступлении подозреваются двое местных жителей 46 и 25 лет. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Проводится дальнейший комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий.

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