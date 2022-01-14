Правительство отложило рассмотрение второго чтения законопроекта о QR-кодах

11:21, 14 января 2022, ПАИ

Кабмин отложил рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

Татьяна Голикова отметила, что такое решение было принято совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации.

14 декабря в документ внесут поправки. В частности, те, у кого нет QR-кода, смогут посещать общественные места по результату ПЦР-теста и после 1 февраля, Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата для граждан, которые имеют медотвод от прививки, военные и приравненные к ним категории населения получат сертификаты с соблюдением требований защиты данных.

Напомним, законопроект о QR-кодах внесли в нижнюю палату 12 ноября прошлого года. Согласно изначальной концепции, россиян обязывали предъявлять сертификаты о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Впоследствии от идеи проверок на транспорте отказались.

В декабре депутаты Госдумы одобрили инициативу в первом чтении, после чего её повторно направили в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.