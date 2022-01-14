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Общество

Обладатель одной из самых престижных музыкальных наград Николай Кузнецов даст благотворительный концерт в Пскове

30 января известный российский пианист Николай Кузнецов (Москва) даст концерт, посвященный 110-летнему юбилею со дня основания в Пскове Анастасиевской часовни. Мероприятие пройдет в большом концертном зале Псковской филармонии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На сцене филармонии в Пскове Николай Кузнецов исполнит «Времена года» Петра Чайковского и «Богатырские ворота» Модеста Мусоргского.

Сборы от концерта будут направлены на реставрацию бесценных настенных росписей архитектурного шедевра Псковской земли – Анастасиевской часовни. В создании памятника принимали участие два выдающихся деятеля культуры начала ХХ века – архитектор Алексей Щусев и художник Николай Рерих.

В июне 2021 года Николай Кузнецов завоевал Гран-при международного конкурса в Монако. Последний раз музыканты из России побеждали в этом конкурсе девять лет назад.

К творческому состязанию, проходящему в княжестве Монако раз в три года, было допущено только десять пианистов. В финале, состоявшемся 19 июня в оперном театре Монте-Карло, Николай Кузнецов встретился с Генри Крамером из США. Абсолютным победителем стал представитель российской фортепианной школы. Николай Кузнецов – аспирант Московской консерватории, ученик профессора Сергея Доренского, стипендиат Благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рерих. В финале Николай исполнил ноктюрн Фридерика Шопена, сонату аргентинского композитора Хинастеры и второй концерт Сергея Рахманинова.

Кроме денежной награды принца Ренье III молодой музыкант получил право выступить в крупнейших залах Франции и совершить турне по разным странам.

Участие Николая Кузнецова в конкурсе состоялось при поддержке Благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рерих.

Международный конкурс пианистов в Монте-Карло (Monte-Carlo Piano Masters) был основан известным французским скрипачом Жаном-Мари Фурнье. Его идея состояла в том, чтобы организовать уникальное соревнование с ограниченным количеством участников из числа победителей международных конкурсов, чтобы определять лучшего из лучших музыкантов. С 1992 года конкурс проводится в княжестве Монако под личным патронатом князя этого государства.

В отличие от других музыкальных состязаний между участниками в Монте-Карло разыгрывается всего один приз. Его получает абсолютный победитель конкурса. Помимо обязательного условия – иметь Гран-при одного из международных конкурсов, участники должны обладать обширным музыкальным репертуаром (от четырех до пяти часов музыки) и готовностью соревноваться в быстро сменяющих друг друга турах.

Начало концерта в 19:00. Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии. 

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