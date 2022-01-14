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Общество

Профсоюзы Пскова, Великого Новгорода, Смоленска и Витебска продолжат сотрудничество

14 января состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и определён план действий на 2022-2023 годы четырёх профобъединений – Пскова, Великого Новгорода, Смоленска и Витебска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Стороны договорились обмениваться делегациями, регулярно проводить совместные заседания коллегиальных органов, производить обмен информацией, оказывать практическую помощь.

«Данная форма взаимодействия уже доказала свою эффективность. Мы обмениваемся опытом, используем инновации коллег, совместно планируем и разрабатываем комплексные решения. Цель у нас одна – защита прав трудящихся, и в этом нам не помешают границы и расстояния. Будем работать сообща во благо членов профсоюза», – отметил председатель Псковского профобъединения Игорь Иванов.

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