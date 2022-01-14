«Одни безнаказанно пьют кровь других»: вышел трейлер «Караморы» – сериала Данилы Козловского

12:06, 14 января 2022, ПАИ

Стриминговый сервис Start опубликовал на своем YouTube-канале трейлер сериала «Карамора», режиссером которого стал Данила Козловский.

Действие шоу разворачивается в альтернативной Российской империи начала ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора (Данила Козловский), узнает о существовании мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света.

Помимо самого Козловского в сериале сыграли Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Никита Кукушкин и Андрей Смоляков. Премьера сериала состоится 20 января на стриминге Start.

Изначально «Карамора» задумывалась как мини-сериал для телеканала ТВ-3, поставить его должен был режиссер Илья Найшуллер («Хардкор») — он даже снял пилот. Но вскоре было решено превратить проект в полнометражный фильм, место режиссера занял Данила Козловский, позже продюсеры решили сделать из «Караморы» все же сериал и выпустить на онлайн-платформе.