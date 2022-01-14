12 купелей оборудуют в Псковской области для крещенских купаний

12:17, 14 января 2022, ПАИ

12 купелей оборудуют в Псковской области для крещенских купаний 18 и 19 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Вместе с инспекторским составом Центра ГИМС МЧС России по Псковской области обеспечивать безопасность будут спасатели, полиция, медицинские работники, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений, а также общественники. Подготовка дорожек по льду, расчистка площадок для установки палаток и мест обогрева уже началась.

На территории области определены следующие места для проведения крещенских купаний:

№п/п Муниципальное образование Адрес, место расположения купели Дата и время работы купелей 1. г. Гдов река Гдовка, г. Гдов, ул. Слободская 1я

19.01.2022 15:00-16:00 2. Гдовский район Юшкинская волость, д. Ветвеник, Чудское озеро 19.01.2022 13:00-14:00 3. Гдовский район Спицинская волость, д. Залахтовье, Чудское озеро (база отдыха «Тридевятое царство») 19.01.2022 11:00-12:00 4. г. Псков река Великая, городской пляж

18.01.2022 22:00-02:00



19.01.2022 10:00-17:00 5. Псковский район Тямшанская волость, д. Бабаево (карьер Выбуты) 18-19.01.2022 18:00-03:00 6. Псковский район Логозовская волость, д. Камно 18-19.01.2022 18:00-03:00 7. Псковский район Торошинская волость, д. Крипецкое-1, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь 18-19.01.2022 18:00-03:00 8. г. Великие Луки река Ловать, г. Великие Луки (Краснофлотская наб., лодочная станция МУП «ГПКИО» г. Великие Луки) 18-19.01.2022 19:00-14:00 9. Пушкиногорский район озеро Банное, Пушкинские Горы, ул. Садовая 19.01.2022 12:00-15:00 10. Новоржевский район купель Святой источник, д. Боровичи 18.01.2022 18:30-01:00 11. Дедовичский район п. Дедовичи, река Шелонь 18-19.01.2022 23:00-03:00 12. Себежский район г. Себеж, ул. Замковая, д. 12, озеро Себежское 19.01.2022 16:00-18:00

Время работы купелей указано предварительно и может меняться. Псковичей просят заранее планировать места для купаний и использовать только указанные объекты.