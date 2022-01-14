12 купелей оборудуют в Псковской области для крещенских купаний
12 купелей оборудуют в Псковской области для крещенских купаний 18 и 19 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Вместе с инспекторским составом Центра ГИМС МЧС России по Псковской области обеспечивать безопасность будут спасатели, полиция, медицинские работники, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений, а также общественники. Подготовка дорожек по льду, расчистка площадок для установки палаток и мест обогрева уже началась.
На территории области определены следующие места для проведения крещенских купаний:
|
№п/п
|
Муниципальное образование
|
Адрес, место расположения купели
|
Дата и время работы купелей
|
1.
|
г. Гдов
|
река Гдовка, г. Гдов, ул. Слободская 1я
|
19.01.2022
15:00-16:00
|
2.
|
Гдовский район
|
Юшкинская волость, д. Ветвеник, Чудское озеро
|
19.01.2022
13:00-14:00
|
3.
|
Гдовский район
|
Спицинская волость, д. Залахтовье, Чудское озеро (база отдыха «Тридевятое царство»)
|
19.01.2022
11:00-12:00
|
4.
|
г. Псков
|
река Великая, городской пляж
|
18.01.2022
22:00-02:00
19.01.2022
10:00-17:00
|
5.
|
Псковский район
|
Тямшанская волость, д. Бабаево (карьер Выбуты)
|
18-19.01.2022
18:00-03:00
|
6.
|
Псковский район
|
Логозовская волость, д. Камно
|
18-19.01.2022
18:00-03:00
|
7.
|
Псковский район
|
Торошинская волость, д. Крипецкое-1, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь
|
18-19.01.2022
18:00-03:00
|
8.
|
г. Великие Луки
|
река Ловать, г. Великие Луки (Краснофлотская наб., лодочная станция МУП «ГПКИО» г. Великие Луки)
|
18-19.01.2022
19:00-14:00
|
9.
|
Пушкиногорский район
|
озеро Банное, Пушкинские Горы, ул. Садовая
|
19.01.2022
12:00-15:00
|
10.
|
Новоржевский район
|
купель Святой источник, д. Боровичи
|
18.01.2022
18:30-01:00
|
11.
|
Дедовичский район
|
п. Дедовичи, река Шелонь
|
18-19.01.2022
23:00-03:00
|
12.
|
Себежский район
|
г. Себеж, ул. Замковая, д. 12, озеро Себежское
|
19.01.2022
16:00-18:00
Время работы купелей указано предварительно и может меняться. Псковичей просят заранее планировать места для купаний и использовать только указанные объекты.
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