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Общество

12 купелей оборудуют в Псковской области для крещенских купаний

12 купелей оборудуют в Псковской области для крещенских купаний 18 и 19 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Вместе с инспекторским составом Центра ГИМС МЧС России по Псковской области обеспечивать безопасность будут спасатели, полиция, медицинские работники, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений, а также общественники. Подготовка дорожек по льду, расчистка площадок для установки палаток и мест обогрева уже началась. 

На территории области определены следующие места для проведения крещенских купаний:

 

№п/п

Муниципальное образование

Адрес, место расположения купели

Дата и время работы купелей

1.

г. Гдов

река Гдовка, г. Гдов, ул. Слободская 1я


 

19.01.2022

 15:00-16:00

2.

Гдовский район

Юшкинская волость, д. Ветвеник, Чудское озеро

19.01.2022

13:00-14:00

3.

Гдовский район

Спицинская волость, д. Залахтовье, Чудское озеро (база отдыха «Тридевятое царство»)

19.01.2022

11:00-12:00

4.

г. Псков

река Великая, городской пляж


 

18.01.2022

22:00-02:00

 

19.01.2022

10:00-17:00

5.

Псковский район

Тямшанская волость, д. Бабаево (карьер Выбуты)

18-19.01.2022

18:00-03:00

6.

Псковский район

Логозовская волость, д. Камно

18-19.01.2022

18:00-03:00

7.

Псковский район

Торошинская волость, д. Крипецкое-1, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь

18-19.01.2022

18:00-03:00

8.

г. Великие Луки

река Ловать, г. Великие Луки (Краснофлотская наб., лодочная станция МУП «ГПКИО» г. Великие Луки)

18-19.01.2022

19:00-14:00

9.

Пушкиногорский район

озеро Банное, Пушкинские Горы, ул. Садовая

19.01.2022

12:00-15:00

10.

Новоржевский район

купель Святой источник, д. Боровичи

18.01.2022

18:30-01:00

11.

Дедовичский район

п. Дедовичи, река Шелонь

18-19.01.2022

23:00-03:00

12.

Себежский район

г. Себеж, ул. Замковая, д. 12, озеро Себежское

19.01.2022

16:00-18:00

Время работы купелей указано предварительно и может меняться. Псковичей просят заранее планировать места для купаний и использовать только указанные объекты.

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