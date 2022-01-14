Подстава от анонимов. Очередной выпуск «Псковского телеграма»

18:00, 14 января 2022, ПАИ

Первая рабочая неделя оказалась не для тюленей, рассчитывавших на плавный и спокойный вход в работу после каникул. В федеральном телеграм-пространстве широко обсуждались события в Казахстане и их последствия для России, очередной всплеск пандемии коронавируса, инициированный распространением омикрон-штамма. В Псковской области радовали живым разнообразием пресс-релизы левых, а региональные «телеги» сделали рекламу одному из спектаклей Псковского драмтеатра.

В очередном выпуске «Псковского телеграма» ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев расскажут, кто на самом деле написал жалобу в УФАС на рекламу спектакля, обсудят, стоит ли подставлять под удар вторую щёку, а также поговорят о том, чего ждать от нового депутата Псковской гордумы.

Программа «Псковский телеграм» начала выходить в феврале 2021 года. Выпуски программы можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и в Telegram-канале «Псковские новости».