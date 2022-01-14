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Общество

Почти две тысячи человек работают на сельхозпредприятиях Псковского района

По состоянию на 1 января в сельскохозяйственном производстве Псковского района свою деятельность осуществляют одно государственное унитарное предприятие, одно закрытое акционерное общество, пять обществ с ограниченной ответственностью и три сельскохозяйственных производственных кооператива, в которых занято 1 916 человек, из них 274 человека имеют высшее, 499 среднее и 450 начальное профессиональное образование. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковского района.

В отрасли животноводства занято 369 работников, в растениеводстве – 175 работников, механизацию работ в сельскохозяйственных отраслях осуществляют 103 механизатора и 137 водителей. В переработке сельскохозяйственной продукции задействован 251 человек.

В 2021 году на работу на сельхозпредприятия района по окончании высших и средних учебных заведений сельскохозяйственного профиля принято четыре специалиста.

Вместе с тем сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие деятельность на территории Псковского района, сегодня ощущают потребность в 30 руководителях среднего звена и специалистах различного уровня, 48 рабочих отрасли животноводства, 32 рабочих отрасли растениеводства, 11 рабочих, занятых в переработке сельскохозяйственной продукции, и 14 механизаторах.

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