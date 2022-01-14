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В чемпионате региональной Ночной хоккейной лиги «Звезда» победила «Легион»

В чемпионате региональной Ночной хоккейной лиги «Звезда» победила «Легион» со счетом 3:0. Матч прошел в Ледовом дворце Пскова. Об этом сообщили в Федерации хоккея Псковской области.

Счет на 15-й минуте открыл Эдуард Александров. Вторую шайбу в ворота «Легиона» на 29-й минуте забросил Сергей Васильев. На 46-й минуте Алексей Мерелайне увеличил преимущество в счете до трех шайб.

По итогам этой встречи «Звезда» расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы с пятью очками. «Легион» пока без очков на последнем, одиннадцатом месте.

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