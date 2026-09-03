Стал известен следующий соперник великолукского бойца ММА Руслана Шамилова

09:40, 03 сентября 2026, ПАИ

Следующим соперником великолукского бойца ММА Руслана Шамилова станет Эдил Эсенгулов из Киргизии. Бой состоится на турнире ACA 210 в Бишкеке, сообщает промоушен.

Эсенгулов идёт на третьем месте в рейтинге лиги в среднем весе и на десятом месте вне зависимости от весовых категорий. На его счету три победы в лиге подряд, и все досрочные.

Руслан Шамилов занимает восьмое место в топе среднего веса, имея серию из шести побед кряду. В своём последнем бою он нокаутировал экс-претендента на пояс лиги Дмитрия Арышева.

«В этом поединке встретятся два претендента, для которых поражение может серьёзно изменить чемпионские планы», – прокомментировали предстоящую встречу в лиге.

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