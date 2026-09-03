Псковская байдарочница заняла седьмое место на Спартакиаде народов России

10:27, 03 сентября 2026, ПАИ

Псковская байдарочница Елизавета Кожевина, представляющая на соревнованиях Московскую область, заняла седьмое место в финале Спартакиады народов России на дистанции 500 метров. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Кожевина прошла в финал, заняв третьи места в предварительном заезде и в полуфинале. В решающем заезде она шесть секунд уступила победительнице первенства мира Юлии Бабашкинской, занявшей первое место. Второе место заняла двукратная чемпионка мира Анастасия Долгова, а третье – медалистка чемпионата Европы Елена Миронченко.

Отметим, что в главный финал не удалось пробиться ещё одной уроженке Пскова Ангелине Семёновой, которая также представляет Московскую область. Она прошла в финал «Б» и заняла там третье место.

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