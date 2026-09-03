Пскович стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ
Воспитанник псковской спортшколы «Ника» Илья Пайст стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ среди юношей до 15 лет. Соревнования прошли в Казани, сообщили ПАИ в министерстве спорта Псковской области.
Пайст пришёл к финишу третьим в финальном заезде байдарок-одиночек на дистанции 5 000 метров. Его опередили лишь Данила Бернадский из Ростовской области и Игорь Абрамов из Вологодской области.
Всего в финальном заезде участвовало 28 спортсменов из 19 регионов страны.
Тренирует псковского медалиста Григорий Захаров.
Ранее Илья Пайст на этих соревнованиях вышел в финал в одиночках на дистанции 1 000 метров и занял в итоге седьмое место.
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