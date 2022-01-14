Более 880 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

12:52, 14 января 2022, ПАИ

880 775 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 245,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 529 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 10 747 125 случаев заболевания коронавирусом, 9 809 300 человек выздоровело, 319 911 – умерло.