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Общество

В новые школы Пскова набирают учителей и других сотрудников

В Пскове на Завеличье идёт строительство двух школ. Здания возводят на улице Юбилейной, 43а (проектная мощность - 825 обучающихся) и на улице Киселева (525 обучающихся). Сдать объекты планируется до 30 декабря. В связи с этим объявляется набор сотрудников в новые школы.

Управление образования администрации Пскова предлагает претендентам на устройство на работу направлять резюме «Почтой России» по адресу: 180000, г. Псков, Комиссаровский переулок, д. 7а, или по адресу электронной почты ie.orehova@pskovadmin.ru. Телефон для связи 8 (8112) 29-04-68.

После назначения руководителей указанных объектов резюме всех соискателей работы будут переданы им для отбора кандидатур на вакантные места и последующего трудоустройства.

Потребность в кадровом обеспечении школы на Юбилейной: учитель начальных классов – 16, учитель математики  4, учитель русского языка и литературы – 6, учитель истории и обществознания – 2, учитель биологии – 2, учитель химии – 1, учитель географии – 1, учитель физики – 1, учитель иностранных языков – 6, учитель информатики 1, учитель музыки – 2, учитель ИЗО – 2, учитель технологии – 2, учитель физкультуры – 3, учитель ритмики – 1, педагог-библиотекарь – 1, педагог-психолог – 2, учитель-логопед – 1, учитель-дефектолог – 1, тьютор – 2, социальный педагог  1, педагог-организатор – 1, воспитатель ГПД – 4, секретарь учебной части – 1, заместитель директора по АХЧ – 1, заместитель директора по УВР – 2, заместитель директора по ВР – 1, специалист по охране труда – 1, контрактный управляющий – 1, инженер (системный администратор) – 1, уборщица – 6, гардеробщик – 1, электрик – 1, сантехник – 1, дворник 1.

Школы на Киселёва: учитель начальных классов – 8, учитель математики  2, учитель русского языка и литературы – 4, учитель истории и обществознания – 2, учитель биологии – 2, учитель химии – 1, учитель географии – 1, учитель физики – 1, учитель иностранных языков – 4, учитель информатики 1, учитель музыки – 1, учитель ИЗО – 1, учитель технологии – 2, учитель физкультуры – 2, педагог-библиотекарь – 1, педагог-психолог – 1, социальный педагог  1, педагог-организатор – 1, воспитатель ГПД – 4, секретарь учебной части – 1, заместитель директора по АХЧ – 1, заместитель директора по УВР – 1, заместитель директора по ВР – 1, специалист по охране труда – 1, контрактный управляющий – 1, инженер (системный администратор) – 1, уборщица – 4, гардеробщик – 1, электрик – 1, сантехник – 1, дворник 1.

 

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